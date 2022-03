barrierefrei aufgerollt – die Fünfzigste

WIEN (kobinet) Im Monat März feiert die BIZEPS Peer Beratungsstelle ihren 30. Geburtstag. Dieses Jubiläum ist auch für "barrierefrei aufgerollt" ein besonderes Datum, denn das Macherteam dieses Projektes präsentiert in diesem Monat auch die nun bereits 50. Sendung dieser Reihe.

In dieser Jubiläumssendung, die ebenfalls wieder über mehrere Radiostationen in Österreich ausgestrahlt wird, spricht Cornelia Scheuer über die Peer Beratung von BIZEPS und über ihren Alltag als Peer-Beraterin. Danach geben Markus Ladstätter und Katharina Müllebner einen Einblick in die Arbeit von "barrierefrei aufgerollt" und lassen miteinander tolle Momente und Lieblingssendungen noch einmal aufleben.

Für alle, die sich für dieses fast 30münitige Sendung interessieren, steht sie auf diesem Link zum Nachhören zur Verfügung.