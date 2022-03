Jahresstatistik des Antidiskriminierungsbüros Sachsen veröffentlicht

Leipzig (kobinet) Das Antidiskriminierungsbüro (ADB) in Sachsen hat seine Fallzahlen aus der Beratungsarbeit in Sachsen veröffentlicht. Im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 hat das ADB Sachsen 429 Diskriminierungsfälle in Sachsen bearbeitet. In 2020 waren es insgesamt 411 bearbeitete Diskriminierungsfälle. Die Fallzahlen sind damit leicht gestiegen und bleiben auf einem insgesamt stabilen, hohen Niveau, wie das Antidiskriminierungsbüro mitteilt.

