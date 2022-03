Gratulation zu 30 Jahre Peer Beratung von österreichischem Bundespräsidenten

Wien (kobibnet) Am 12. März 2022 feiert das Zentrum für selbstbestimmtes Leben BIZEPS in Wien das 30-jährige Bestehen seiner Peer-Beratungsstelle. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zu diesem Anlass Gruß- und Dankesworte an die Aktiven von BIZEPS geschickt. In seiner Grußbotschaft weist der österreichische Bundespräsident auf die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen hin und betont, dass es diesbezüglich noch einige Barrieren zu überwinden gilt, wie es in einem Bericht des Online-Nachrichtendienst BIZEPS heißt.

