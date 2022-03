kobinet-Monatsrückblick zur Behindertenpolitik auf Februar 2022

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Kurz aber Intensiv - von Kindeswohl bis Impfdilemma", so titelt der Inklusator und Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) Sascha Lang den Rückblick auf den Monat Februar 2022 zur Behindertenpolitik, den er mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul aufgezeichnet und nun ins Netz als Podcast eingestellt hat.

"Der Februar 2022 war schnell vorbei aber politisch und gesellschaftlich heftig. Auch wenn die Behindertenpolitik nicht so wuchtig war mit ihren Themen, so gab es doch wieder viel zu analysieren. Deutsche Bahn, Inklusion für Kinder, Impfpflicht im Privatbereich, spannende Webseiten und gute Nachrichten zur Inklusion … Ja, die Nachrichtenvielfalt war wieder bemerkenswert. Wir besprechen die wichtigsten Themen mit kobinet-Nachrichten Redakteur Ottmar Miles-Paul", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zum Podcast mit dem Monatsrückblick auf Februar 2022

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast