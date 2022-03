Antragstopp für Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm

Erfurt (kobinet) Aufgrund der Vielzahl an Anträgen für das Ende 2021 in Kraft getretene Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramm – ThüBaFF haben der Landesbehindertenbeauftragte von Thüringen, Joachim Leibiger, und die Thüringer Aufbaubank nun einen Antragsstopp verfügen müssen. Der Ansturm auf das Förderprogramm zeige "den enormen Nachholbedarf" für die Barrierefreiheit in Thüringen, teilte Joachim Leibiger mit.

Der Landesbeauftragte bemühe sich nun um die Bereitstellung weiterer Mittel.

