Leben nach den eigenen Regeln

Köln (kobinet) "Natalie Dedreux möchte im Alltag unabhängig sein: Lieblingsessen kochen, lange aufbleiben, in die Stadt fahren. Doch mit ihrer Behinderung ist es nicht einfach, eine eigene Wohnung zu finden und eigenständig zu leben. Ob Natalie ihren Traum verwirklichen konnte, liest du hier", so kündigt die Aktion Mensch einen Bericht über die Wünsche und Träume von Natalie Dedreux in Sachen Wohnen an. In einem anschließenden Interview berichtet die junge Frau, wie sie heute lebt.

Link zum Bericht der Aktion Mensch mit dem Titel: Auf Wohnungssuche mit Downsyndrom: "Ich will endlich für mich selbst einkaufen“

Link zum Interview mit Natalie Dedreux Leben in einer inklusiven WG: "Jetzt kann ich selbstständig sein“