Inklusive Fastnachtsveranstaltung wegen Krieg abgesagt

Frankfurt (kobinet( "Inklusive Fastnacht - Wie geht das? So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die heute am 25. Februar ab 19:00 Uhr stattfinden sollte. Die Veranstalter*innen haben sich nun entschieden, die Veranstaltung angesichts der aktuellen politischen Lage nicht durchführen zu wollen. "Angesichts eines Krieges und dessen weitreichender Folgen verschieben wir die Veranstaltung auf einen Termin, an welchem wir gemeinsam die Comedy genießen und die Fastnacht feiern können", heißt es in der Ankündigung der Absage.

Das Projekt "Brücken schlagen“ des Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen bedankt sich bei allen Teilnehmer*innen für das Verständnis und hofft darauf, alle gesund und munter bei einer der nächsten Veranstaltungen zu treffen.

