Medienbeiträge zum barrierefreien Internet

Wiesbaden (kobinet) Der Hessische Rundfunk hat am 14. Februar in verschiedenen Beiträgen das Thema Barrierefreiheit im Internet beleuchtet. In diesen Beiträge werden nach Informationen der hessischen Landesbehindertenbeauftragten Rika Esser die verschiedenen Hürden aufgezeigt, die noch immer bestehen, obwohl sie bereits technisch überwindbar sind.

Link zur Sendung maintower: https://www.ardmediathek.de/video/maintower/maintower-vom-14-02-2022/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNjI4MzQ

Link zum Text-Beitrag auf hessenschau.de: https://www.hessenschau.de/gesellschaft/auf-dem-weg-zum-barrierefreien-netz-so-erleben-blinde-das-internet-,blinde-internet-100.html

Link zum Audio-Beitrag auf hessenschau.de: https://www.hessenschau.de/gesellschaft/die-tuecken-des-internets-fuer-blinde,audio-63570~_story-blinde-internet-100.html