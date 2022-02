Keine Aufträge mehr ohne Zusicherung der Barrierefreiheit

Bad Segeberg (kobinet) In der aktuellen Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) regt sich der Inklusator und Macher des wöchentlich erscheinenden Podcast, Sascha Lang, darüber auf, dass immer noch Aufträge vergeben werden, ohne die Barrierefreiheit festzuschreiben und deren Umsetzung konsequent einzufordern. Aktuelle Beispiele gibt es dafür bei der Deutschen Bahn.

"Am 3. Donnerstag des Monats ist Solo-Time. In der Episode beschäftigt sich der Inklusator mit Themen, die ihn oder die Welt bewegen. Heute: mehr als 5000 Hörer vom IGEL Podcast, Vorausschau auf die 50. Episode, und: Keine Aufträge mehr mit Steuergeldern bezahlen, wenn die Barrierefreiheit nicht garantiert ist", heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast.

Link zur aktuellen Ausgabe des 15minütigen IGEL-Podcast

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast