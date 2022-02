Bremerhaven (kobinet) "Metronom kriegt neue Züge und baut alte um – die sind aber weniger barrierefrei, sagt eine Bremerhavener Rollstuhlfahrerin. Nun hat sie eine Petition gestartet", so heißt es in einem Fernsehbeitrag des Magazin buten un binnen mit dem Titel "Warum eine Bremerhavenerin eine Petition zu Metronom-Zügen startete", der am 11. Februar ausgestrahlt wurde. Noch vier Wochen ist Zeit, um die Petition zu unterstützen.

Link zum Fernsehbeitrag von buten un binnen vom 11. Februar

Link zur von Kathrin Denecke eingereichten Petition