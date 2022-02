Ab in den Aufzug

Bonn (kobinet) "'Viele Menschen denken, weil ich blind bin, kann ich auch nicht laufen.' Fabie erzählt Cindy im Video, was ihr als blinde Person sonst noch passiert", so kündigt die Aktion Mensch in ihrem Newsletter neues von den Vlogger*innen vor. Der 14minütige Beitrag ist nun im Netz zu finden.

"Diese Woche sprechen Fabie und Cindy darüber, wie sehende Menschen oft auf Fabie, als blinde Person, reagieren. Fabie findet, dass das nicht schlimm ist, es aber wichtig ist, dass wir alle miteinander kommunizieren, um beide Seiten verstehen zu können. Was meint ihr? Kennt ihr solche Situationen?" So heißt es in der Ankündigung des Videobeitrags.

Link zum 14minütigen Gespräch auf YouTube