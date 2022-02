Holger Kiesel appelliert zum Schutz durch eine Impfung

München (kobinet) Während auf der großen politischen Bühne wieder einmal zünftig über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gestritten und gerade vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Frage gestellt wird, hat sich der bayerische Landesbehindertenbeauftragte Holger Kiesel mit einem Appell zum Schutz behinderter Menschen durch Impfungen mittels einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit gewandt. "Schützen Sie Menschen mit Behinderung durch Ihre Impfung", so der Appell von Holger Kiesel.

Die Omikron-Variante des Corona Virus stellt für viele Menschen mit Behin-derung eine besondere Gefahr dar und verbreitet sich in dieser Gruppe oft sehr schnell und effektiv. Mit Blick auf eine Inzidenz von 1840,4 (Stand 09.02.2022) in Bayern, zeigt sich Holger Kiesel, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, sehr besorgt, heißt es in der Presseinformation des Beauftragten.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe gehören. Sie können, auch wenn sie doppelt geimpft oder sogar geboostert sind, durch Omikron massive gesundheitliche Schäden davontragen oder sogar sterben. Auch gibt es einige Menschen mit Behinderung, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen oder andere Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht nicht umsetzen können. Diese Menschen sind ganz besonders auf die Impfbereitschaft der anderen angewiesen! Zudem sind die Langzeitschäden von Covid-19 noch nicht ausreichend erforscht und ich habe große Sorge, dass sich hier sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern schwere dauerhafte Schädigungen entwickeln könnten", erklärte Holger Kiesel.

Nach zwei Jahren beobachte der Beauftragte leider zunehmend Ermüdungserscheinungen, was das Impftempo, aber auch die Bereitschaft mitzumachen angeht. "Bei aller verständlichen Resignation nach über zwei Jahren Pandemie appelliere ich deshalb ganz bewusst an Sie ALLE, liebe Bürgerinnen und Bürger in Bayern: Lassen Sie sich impfen! Helfen Sie, Corona endlich zu besiegen! Viele von ihnen leisten täglich einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Allgemeinheit, indem Sie Maske tragen, Abstand halten und sich impfen lassen! Danke an alle, die mitmachen! Jede Impfung schützt! Sie und andere!“ So der Appell von Holger Kiesel.