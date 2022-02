Ability Watch sucht Beispiele mit Gewalterfahrungen in Einrichtungen

Berlin (kobinet) Seit einem halben Jahr arbeitet Ability Watch in einem erfahrenen und interdisziplinären Team daran, Fälle von Gewalt in vollstationären Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen zusammenzutragen. Doch bevor diese Ergebnisse im Frühling veröffentlicht werden, wollen die Akteur*innen auch von jenen Fällen hören, die bislang noch nicht öffentlich bekannt sind. Deshalb ruft Ability Watch dazu auf, sich per Mail an [email protected] oder über diese Website zu melden, wenn man Menschen mit Behinderungen in vollstationären Wohneinrichtungen kennt, die von körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen waren oder sind. Oder wenn man selbst Gewalt in solchen Einrichtungen erfahren hat.

