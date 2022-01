Situation in Eingliederungshilfe auch Thema bei Impfpflichtdebatte

Berlin (lobinet) Über 3 1/2 Stunden lang setzten sich am 26. Januar viele Bundestagsabgeordnete ohne Fraktionszwang und mit ganz unterschiedlichen Meinungen und Hintergründen in der Orientierungsdebatte des Deutschen Bundestages mit potentiellen Regelungen für eine Impfpflicht auseinander. Der SPD-Abgeordnete Takis Mehmet Ali legte in seinem Redebeitrag beispielsweise den Schwerpunkt auf die Situation in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und schilderte die derzeitigen Herausforderungen in Sachen Impfpflicht für die Einrichtungen und Betroffenen.

Link zu den Redebeiträgen in der Orientierungsdebatte zur Impfpflicht im Bundestag vom 26. Januar 2022

Link zum Redebeitrag von Takis Mehmet Ali von der SPD