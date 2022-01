Erster rollstuhlgeeignete Kleinbus auf Bischkeks Straßen

BERLIN (kobinet) Auf Bitten des Kirgisischen Behindertenverbandes KROI hatte der Allgemeine Behindertenverbandes in Deutschland (ABiD) mit Hilfe vieler Unterstützer einen rollstuhlgeeigneten Kleinbus beschafft, dessen Finanzierung organisiert und das Fahrzeug schließlich in Kirgisitan dem kirgisischen Behindertenverband übergeben. Dank der Solidarität aus Deutschland fährt so ab Oktober 2021 das erste rollstuhlgeeignete Fahrzeug auf Bischkeks Straßen. Inclusio tv hatte diese Reise begleitet und einen Film darüber gemacht.

Für alle, die sich für diese solidarische Aktion des Projektes "Djamila" interessieren und mehr über diese Übergabe in Kirgisistan erfahren möchten, gibt es die Möglickeit, diese interessanten Tage jetzt auch über inclusion tv nachzuerleben.