Special Olympics schaltet Internetseiten für Nationale Spiele Berlin 2022 und Weltspiele 2023 frei

BERLIN (kobinet) Die offiziellen Websites der Special Olympics Nationalen Spiele Berlin 2022 und Special Olympics World Games Berlin 2023 sind jetzt online. Auf ihnen ist alles Wissenswerte rund um die weltweit größten inklusiven Sportevents im Juni 2022 und Juni 2023 zu finden.

Diese neuen Internetauftritte bietet Einblicke in die Special Olympics Bewegung, die Sportarten und auch Wettbewerbsstätten der Spiele sowie inklusive Projekte, die im Rahmen der Sportevents umgesetzt werden.

Gleichzeitig besteht auf diesen Seiten die Möglichkeit mit wenigen Klicks Teil der Bewegung für mehr Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu werden, zum Beispiel als Freiwilliger, als Volunteer für die Nationalen Spiele 2022 (19. bis 24. Juni 2022) und die Weltspiele 2023 (17. bis 25. Juni 2023).

Insgesamt 3.500 Volunteers werden für die Nationalen Spiele 2022 gesucht, etwa 20.000 für die Weltspiele 2023. Über 7.000 Ahtletinnen und Athleten sowie ihre Delegationen reisen dann zunächst in ihre Gastgeberstädte, ihre Host Towns, welche Kommunen im ganzen Bundesgebiet sind. Im Anschluss daran nehmen sie vom 17. bis 25. Juni 2023 an ihren Wettbewerben in der Hauptstadt teil.

Damit die Mitmachmöglichkeiten und Informationen für alle Menschen zugänglich sind, steht Barrierefreiheit bei diesen Internetseiten im Vordergrund. So können die Nutzer die Inhalte nicht nur in Deutsch oder Englisch sondern auch in Leichter Sprache lesen. Zudem stehen unterschiedliche Benutzerprofile zur Auswahl. Bei der Auswahl des Profils für Sehbehinderte werden die Grafiken angepasst, blinde Benutzer können auf einen Screenreader zurückgreifen und im Epilepsie-sicheren Profil werden blinkende Animationen beseitigt und Farben reduziert.

Diese Internetseiten sind über diese Links zu erreichen:

Die Nationalen Spiele Berlin 2022

Die Special Olympics World Games Berlin 2023