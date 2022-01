Bad Segeberg (kobinet) "6 Punkte, die die Welt der Blinden veränderten", so lautet der Titel des aktuellen IGEL-Podcast frei nach dem Motto Inklusion Ganz Einfach Leben. In der 40. Episode hat Sascha Lang den Geburtstag von Louis Braille, den Erfinder der Brailleschrift, und die Bedeutung der Blindenschrift zum Thema gemacht.

"Am 4. Januar ist der Welttag der Braileeschrift. Wir feiern den Geburtstag des Erfinders Louis Braille. Ihm haben wir es zu verdanken, dass es eine Schrift gibt, die blinden Menschen den Zugang zum Lesen ermöglicht. Noten, Buchstaben, Zahlen … alles ist lesbar geworden. Mit Anja Lehmann vom Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen in Leipzig sprechen wir über Louis Braille, über die Erzeugung von Blindenschrift und ihre Rolle. Ferner lassen wir zwei Hörer zu Wort kommen, die ihre Darstellung präsentieren, wie wichtig Braille für sie ist", heißt es in der Ankündigung des 44minütigen Podcast.

Link zum aktuellen IGEL-Podcast

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast