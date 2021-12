Worum es bei der Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geht

Karlsruhe (kobinet) Bereits im Vorfeld der heutigen Verkündigung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Nichtdiskriminierung bei einer Triage, berichten die Medien ausführlich über dieses Thema. Neun behinderte Menschen, zu denen u.a. Nancy Poser und Constantin Grosch von AbiltyWatch gehören, haben Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die derzeitigen Empfehlungen eingereicht. Die tagesschau hat dazu herausgearbeitet, worum es bei der heutigen Entscheidung des obersten Gerichts geht.

"Angesichts der knappen Ressourcen haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen beim Bundesverfassungsgericht geklagt. Mit ihren Verfassungsbeschwerden wollen sie erreichen, dass der Gesetzgeber konkrete Vorgaben für Triage-Situationen macht, und dabei die Interessen von Behinderten und Vorerkrankten berücksichtigt", heißt es zusammenfassend auf tagesschau.de.

Link zum Bericht der tagesschau

Rückenwind für die Forderungen der Aktivist*innen der Behindertenbewegung kommt auch von Patientenschützer*innen. "Patientenschützer sehen den Bundestag in der Pflicht, Regelungen zur sogenannten Triage bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankten festzulegen. 'Die Bundestagsabgeordneten sind die einzigen, die demokratisch zu einer solchen Entscheidung legitimiert sind', sagt der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem gehe es um die Frage, ob jemand vom Beatmungsgerät genommen wird. Die Regeln müssten in allen Krankenhäusern gleich sein, fordert Brysch. 'Und lieber entscheidet das der Bundestag als Ökonomen.'" So berichtet ntv in seinem Coronavirus-Liveticker.

Link zum ntv Coronavirus-Liveticker