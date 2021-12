IGEL-Podcast: Will ich wirklich wieder sehen können?

Bad Segeberg (kobinet) "Will ich wirklich wieder sehen können?" Dieser Frage geht Sascha Lang in der 36. Episode seines Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben" (IGEL) nach. Dabei schildert er seine eigenen Erfahrungen mit der Erblindung.

"'Will ich wirklich wieder sehen können?' Nicht nur Sehende fragen mich dies öfters, auch ich persönlich habe mich ganz oft mit der Frage auseinander gesetzt. Inspiriert von einem Podcast vom BR habe ich dieses Thema in der Episode verarbeitet. Meine Antwort: einfach reinhören", heißt es in der Ankündigung des Podcast.

Link zum aktuellen Podcast

Link zu den bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast