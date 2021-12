Nullbeschäftiger sollen endlich Arbeitsplätze für behinderte Menschen schaffen

Berlin (kobinet) Dorothee Czennia, Referentin beim Sozialverband VdK Deutschlang (@VdK_Deutschland) und Mitglied im Arbeitsausschuss des Deutschen Behindertenrat (DBR), erwartet, dass gegebene Versprechen eingelöst werden – damit die fast 44.000 "Nullbeschäftiger" endlich Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen schaffen. Im Vorfeld der Welttagsveranstaltung des Deutschen Behindertenrat (DBR) am 3. Dezember hat der Deutsche Behindertenrat seine Mitglieder gefragt: Wie sähe eine Welt aus, in der Inklusion und Teilhabe keine Utopie sind? Was muss sich ändern, damit sich etwas ändert? #DBR3Dezember #KeineUtopie

"Vor genau einem Jahr wurde bei der DBR Welttagsveranstaltung die Erhöhung der Ausgleichsabgabe für 'Nullbeschäftiger' angekündigt und dann doch nicht umgesetzt. Die Zeit der falschen Versprechen und Ausreden ist vorbei. Wir erwarten wirkungsvolle gesetzliche Maßnahmen - damit Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt endlich Realität wird." So lautet das Statement von Dorothee Czennia vom VdK.

Der Deutsche Behindertenrat überträgt die Veranstaltung zum Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember von 10 bis 15 Uhr als Livestream auf dem YouTube-Kanal der BAG Selbsthilfe: www.youtube.com/c/BAGSELBSTHILFEeV

