Personenzentrierte Leistungen in besonderen Wohnformen

Stuttgart (kobinet) "Personenzentrierte Leistungen des BTHG – welche Möglichkeiten der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben Menschen in 'besonderen Wohnformen'?" So lautet der Titel einer Veranstaltung des Zentrum selbstbestimmt Leben – Aktive Behinderte Stuttgart (ZsL), die am 7. Dezember von 16.00 - 18.00 Uhr online stattfindet. Anmeldeschluss ist der 2. Dezember.

Die Berater*innen des ZsL laden mit dieser Veranstaltung zum fachlichen Austausch ein, bei dem es u.a. um folgende Fragen geht:

- Was sind personenzentrierte Leistungen?

- Welche Leistungen der Teilhabe können beantragt werden?

- Wie werden die Bedarfe ermittelt?

Eine Anmeldung zu dieser Online-Veranstaltung ist bis zum 2.12.2021 an [email protected] möglich. Die Zugangsdaten werden dann zugesandt.

Link zur Veranstaltungsankündigung des ZsL Stuttgart