Heute vor 60 Jahren wurde Contergan vom Markt genommen

Aachen (kobinet) Am 27. November 1961, also heute vor 60 Jahren, hat die Pharma-Firma Grünenthal aus Stolberg das Medikament Contergan vom Markt genommen. Darüber berichtet heute die Chronik der ARD Stichtag und erinnert damit an den Contergan-Skandal in einem Der Stichtag NRW-Spezial. Im rot-grün-gelben Koalitionsvertrag wurde auch ein Passus zur Contergan-Stiftung aufgenommen.

"Wir prüfen eine Reform der Strukturen der Contergan-Stiftung, die den Betroffenen mehr Mitsprache ermöglicht", heißt es im Koalitionsvertrag zum Thema Contergan. Wie es vor 60 Jahren dazu kam, dass das Medikament vom Markt genommen wurde und wie es danach weitergeht, wird in dem 3 1/2minütigen Radiobeitrag geschildert.

