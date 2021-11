Enttäuschte Hoffnungen zur Entwicklung der Corona-Pandemie

MÜNCHEN (kobinet) In einem offenen Brief bringt der Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die vierte Corona-Welle durch frühzeitige entsprechende Maßnahmen nicht verhindert wurde.

In diesem offenen Brief erinnert der Vorstand des Behindertenbeirates daran, dass erst vor kurzem in der Vollversammlung des Behindertenbeirats mit über 140 Teilnehmenden und Gästen aus der städtischen Verwaltung, dem medizinischen Bereich und dem Deutschen Institut für Menschenrechte die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie für Menschen mit Behinderungen thematisiert wurde. Die Diskussion und die dort geäußerten Bedenken zur Infektionsdynamik waren, wie sich jetzt herausstellt, der Zeit voraus.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Beirat in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister Reiter gewandt, um auf die Sorgen vor einer Triage und der nachrangigen intensivmedizinischen Behandlung von Menschen mit Behinderungen hinzuweisen.

In dem aktuellen offenen Brief wird nun festgestellt: "Wir hatten die große Hoffnung, dass wir besser auf eine vierte Infektionswelle vorbereitet sind. Nun stellen wir mit großer Betroffenheit fest, dass wir entgegen den Einschätzungen in den vergangenen Monaten doch Triage Situationen an den Krankenhäusern in München erleben werden. Die Sorge, dass vorerkrankte Menschen mit Behinderungen bei der Priorisierung von Intensivbehandlungen schlechtere Chancen haben, ist real."

Abschließend heit es in dem offenen Brief des Behidnertenbeirates der Stadt München: "Wir blicken auf besorgniserregende Wochen und hoffen, dass nun eingeführte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ihre Wirkung schnell entfalten, insbesondere für Menschen mit Behinderungen."