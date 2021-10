Preisverleihung im Kreativwettbewerb „Und wer fragt uns“

STUTTGART (kobinet) Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg vergab gestern bei einer online Preisverleihung zum Kreativwettbewerb „Und wer fragt uns – Pandemiegeschichten junger Menschen“ fünf Preise an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 20 Jahren. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis vergeben. Die Sachpreise in Höhe von insgesamt 1.250 Euro gingen an Einzelpersonen und Gruppen unterschiedlicher Altersklassen.

An diesem Kreativwettbewerb konnten junge Menschen teilnehmen, die von PARITÄTISCHEN Jugendhilfeträgern betreut, begleitet oder gefördert werden. Mit der Ausschreibung sollte auf die Situation junger Menschen in und nach der Pandemie aufmerksam gemacht und ihre Beteiligung an politischen sowie gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zukünftig sichergestellt werden.

„Junge Menschen haben unter der Corona-Pandemie besonders gelitten. Sie mussten auf vieles in ihrem Lebensalltag wie Sport, Freizeit und Kontakt zu Freunden und Gleichaltrigen verzichten. Homeschooling und digitales Lernen stellten zusätzliche Belastungen dar. Doch ihre Ängste, Wünsche und Bedarfe in dieser Zeit wurden wenig bis gar nicht gehört“, erklärt Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg.

Der Preis in der Altersklasse sechs bis neune Jahre ging an die neunjährig Chiara vom SOS Kinderdorf Württemberg in Schorndorf-Oberberken für ihr Bild vom Schulhaus in Zeiten der Pandemie.

Für den Song „Astronaut Corona-Schule“ erhielten die beide zwölf Jahre alten Lea und Lara aus Deißlingen den Preis in der Altersklasse 10 bis 13 Jahre.

Weitere Informationen über den Kreativwettbewerb „Und wer fragt uns – Pandemiegeschichten junger Menschen“ zuwie die Angaben zu den anderen Preisgewinnern können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.