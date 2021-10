Stiftung Anerkennung und Hilfe präsentiert Forschungsbericht

Berlin (kobinet) Die Arbeit der Stiftung Anerkennung und Hilfe wurde von einem Forschungsprojekt begleitet. Die Forschungsgruppe untersuchte die Unterbringungssituation von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in der BRD von 1949 - 1975 und in der DDR von 1949 - 1990. Der Forschungsbericht der wissenschaftlichen Aufarbeitung wurde den Errichtern der Stiftung übergeben udn vor kurzem der Presse vorgestellt. Die Ergebnisse dieses Berichts werden auch im Rahmen einer digitalen Veranstaltung heute am 14. Oktober von 11:00 bis 14:00 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert.

Link zu weiteren Infos zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Aufarbeitung

Link zum Live-Stream der Veranstaltung am 14. Oktober von 11:00 bis 14:00 Uhr