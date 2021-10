mdr: Wie weiter mit den Behinderten-Werkstätten?

Leipzig (kobinet) "Wie weiter mit den Behinderten-Werkstätten?" Mit dieser aktuell engagiert diskutierten Frage hat sich das mdr-Fernsehen und vor allem das Magazin Selbstbestimmt in einer Reihe von Beiträgen beschäftigt. "Die Kritik an Werkstätten für Menschen mit Behinderung und deren schlechter Entlohnung und Vermittlungsquote auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird immer lauter", heißt es u.a. in der Ankündigung der aktuellen Sendung Selbstbestimmt – das Magazin, die sich deshalb in seiner Oktober-Sendung ganz diesem Thema gewidmet hat.

"Wir beleuchten verschiedene Standpunkte und stellen Alternativen vor. Und wir treffen Menschen, die sich seit langem Gedanken darüber machen, wie das Werkstattsystem gerechter gestaltet werden könnte", heißt es weiter zur Sendung und den Infos auf der Internetseite.

