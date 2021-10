Fernsehberichte über Diskriminierung beim Flug mit der Lufthansa

Berlin (kobinet) Das diskriminierende Verhalten der Lufthansa, das einer Passagierin, die einen Rollstuhl nutzt, widerfahren ist, und die abwiegelnde Reaktion der Fluglinie machen deutlich, wie wichtig die Stärkung der Antidiskriminierungsregelungen in Deutschland ist. Die Abendschau des rbb und das Verbrauchermagazin des rbb Super.Markt haben nun über die diskriminierenden Erfahrungen von Andrea Schatz aus Karlshorst in Berlin berichtet. Als Andrea Schatz am 15. August von einem Besuch bei ihrer Freundin in Toulouse in Frankfurt zwischenlandete, musste sie am Flughafen erleben, dass der Lufthansa-Pilot ihres Anschlussflugs nach Berlin sich weigerte, die Rollstuhlnutzerin mitzunehmen, obwohl die erforderliche Transportgenehmigung für ihr Hilfsmittel vorlag.

Link zum 7minütigen Fernsehbericht im rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt

Link zum knapp zweiminütigen Fernsehbericht in der rbb-Abendschau