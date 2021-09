Chancen für mehr Inklusion bei der Bundestagswahl nutzen

Berlin/Bonn (kobihnet) Mehr Inklusion und Teilhabe – das fordern viele Behindertenverbände anlässlich der Bundestagswahl, die heute am 26. September stattfindet. Nach Ansicht von Ottmar Miles-Paul lohnt es sich, die Wahl als Chance für mehr Inklusion zu betrachten und die Wahlentscheidung entsprechend zu treffen. Das macht der Behindertenrechtler und Sprecher der LIGA Selbstvertretung in einem Beitrag für das Informationsportal der Aktion Mensch zur Bundestagswahl deutlich. Dabei stellt er dar, worum es für behinderte Menschen geht und welches die wichtigsten Forderungen der Behindertenverbände sind.

Wenn 60,4 Millionen wahlberechtigte Menschen heute die Möglichkeit haben, die Zusammensetzung des neuen Bundestages durch ihre Wahl zu bestimmen und damit auch die Weichen dafür zu setzen, wie die neue Bundesregierung aussieht, geht es dabei auch um viele behindertenpolitische Fragen. Mit einer Reihe von Informationen wartet daher die Aktion Mensch in ihrem Internetangebot unter dem Motto "Deine Wahl für Inklusion" auf, um die Wahlentscheidung zu erleichtern.

Link zum Beitrag von Ottmar Miles-Paul unter dem Motto "Bundestagswahl: Eine Chance für mehr Inklusion"

Neben den Bundestagswahlen finden heute auch eine Reihe weiterer Wahlen statt. So wird in Mecklenburg-Vorpommern neben der Bundestagswahl auch der neue Landtag gewählt. In Berlin finden heute so viele Abstimmungen wie noch nie statt. Neben der Bundestagswahl stimmen die Berliner*innen auch über die neue Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und der zwölf neuen Bezirksparlamente ab. Zudem steht dort eine Volksabstimmung darüber an, ob große Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. In Niedersachsen werden heute in einigen Städten und Landkreisen die Führungsspitzen in einer Stichwahl gewählt. Die Wahllokale sind in Deutschland traditionell von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Coronabedingt dürfte der Anteil der Briefwähler*innen dieses Mal sprunghaft ansteigen.