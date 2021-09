10. behindertenpolitisches Gebot zur Bundestagswahl

Berlin (kobinet) "Selbstvertretungsorganisationen werden organisatorisch und finanziell unterstützt, um die Regierungsarbeit auf Bundes- und Länderebene kritisch zu begleiten. Entscheidungen, die unter Nichtbeachtung zuvor festgelegter Partizipationsstandards zustande kommen, sind nichtig." So lautet das zente und letzte der 10 Gebote für eine zukunftsfähige Behindertenpolitik zur heute am 26. September stattfindenden Bundestagswahl, die von der LIGA Selbstvertretung veröffentlicht wurden. Der Verein Kellerkinder hat in Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) ein Video veröffentlicht, auf dem Wiebke Schär von der ISL das zehnte Gebot vorträgt.

In den vergangenen Wochen vor der heutigen Bundestagswahl wurden die einzelnen Gebote mit Kurzvideos mit Untertiteln, Audiodeskription und in Leichter Sprache von verschiedenen Akteur*innen der Selbstvertretungsbewegung behinderter Menschen vorgestellt. Mit der heutigen Veröffentlichung des zehnten Gebots liegt nun das Gesamtwerk mit der Vorstellung aller zehn Gebote als Video in den verschiedenen Formaten vor.

Die LIGA Selbstvertretung und ihre Mitgliedsverbände wollen damit einen Beitrag leisten, dass eine an den Menschenrechten orientierte Behindertenpolitik im Wahlkampf thematisiert und letztendlich Niederschlag im Koalitionsvertrag für die nächste Regierungskoalition findet. Deshalb wird die LIGA Selbstvertretung den Parteien, die zukünftig ein Regierungsbündnis eingehen werden, nach der Bundestagswahl konkrete Vorschläge zur Behindertenpolitik für den Koalitionsvertrag unterbreiten.

Link zum gesamten Video mit den 10 Geboten mit Audiodeskription

Youtube: https://youtu.be/l14AUr8hPeQ

Vimeo: https://vimeo.com/607677581

Das 10. Gebot beginnt ab Minute 5 und 37 Sekunden.

Youtube: https://youtu.be/Fj_A6QRmalM

Vimeo: https://vimeo.com/607684443

Das 10. Gebot beginnt ab Minute 15 und 28 Sekunden.

Youtube: https://youtu.be/thDnfJ-QMgA

Vimeo: https://vimeo.com/607706258

Das 10. Gebot beginnt ab Minute 3 und 53 Sekunden.

Links zu allen 10 Geboten in Schriftform

Link zu den 10 Geboten als PDF

Link zu den 10_Geboten als Word-Datei