Informationen in Leichter Sprache für LVR-Museen

Köln (kobinet) Für Menschen mit Leseschwierigkeiten hat das Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) Informations-Broschüren in Leichter Sprache für jedes der 16 LVR-Museen erstellt. Diese sind auf www.kultur.lvr.de als Download erhältlich, wie es im Newsletter des LVR heißt.

Das Dezernat verschickt diese zudem auch als Broschüre per Post. Schicken Sie dazu eine Mail an [email protected] .

Gut verständlich und reich bebildert werden auf jeweils 12 Seiten die einzelnen Museen beschrieben. In den Broschüren finden sich zudem alle barrierefreien Angebote wie Führungen in Deutscher Gebärdensprache oder in Einfacher Sprache sowie barrierefreie Multi-Media Guides.