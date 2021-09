9. behindertenpolitisches Gebot zur Bundestagswahl

Berlin (kobinet) Für einen inklusiven Arbeitsmarkt und ein inklusives Gesundheitswesen werden Masterpläne mit den relevanten Akteur*innen und Selbstvertreter*innen entwickelt und umgesetzt." So lautet das neunte der insgesamt 10 Gebote für eine zukunftsfähige Behindertenpolitik zur Bundestagswahl, die von der LIGA Selbstvertretung veröffentlicht wurden. Der Verein Kellerkinder hat in Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) das Video veröffentlicht, auf dem Thomas Künneke das neunte Gebot vorträgt.

Am 26. September, dem Tag der Bundestagswahl, wird das letzte der 10 Gebote mit einem Kurzvideo mit Untertiteln, Audiodeskription und in Leichter Sprache vorgestellt. Die LIGA Selbstvertretung und ihre Mitgliedsverbänden wollen damit einen Beitrag leisten, dass eine an den Menschenrechten orientierte Behindertenpolitik im Wahlkampf thematisiert und letztendlich Niederschlag im Koalitionsvertrag für die nächste Regierungskoalition findet. Deshalb wird die LIGA Selbstvertretung den Parteien, die zukünftig ein Regierungsbündnis eingehen werden, nach der Bundestagswahl konkrete Vorschläge zur Behindertenpolitik für den Koalitionsvertrag unterbreiten.

Link zum 9. Gebot mit Audiodeskription

Youtube: https://youtu.be/GKf4Rd-iTlM

Vimeo: https://vimeo.com/607205679

Das 9. Gebot beginnt ab 5 Minute und 11 Sekunden.

Link zum 9. Gebot mit Leichter Sprache

Youtube: https://youtu.be/xUHcIyvJbP4

Vimeo: https://vimeo.com/607210705

Das 9. Gebot beginnt ab 13 Minute und 39 Sekunden.

Link zum 9. Gebot mit Untertiteln

Youtube: https://youtu.be/MeagFuC3VUk

Vimeo: https://vimeo.com/607229095

Das 9. Gebot beginnt ab 3 Minute 31 Sekunden.

Links zu allen 10 Geboten in Schriftform

Link zu den 10 Geboten als PDF

Link zu den 10_Geboten als Word-Datei