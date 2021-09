Kritik an Werkstätten für behinderte Menschen hält an

Trier / Landkreis Diepholz (kobinet) Die Europaabgeordnete der Grünen Katrin Langensiepen hat mit ihrem Bericht zur Beschäftigung behinderter Menschen in der EU und den darin enthaltenen kritischen Äußerungen zur Rolle von Werkstätten für behinderte Menschen viele Diskussionen ausgelöst. Die Petition von Lukas Krämer aus Trier für einen Mindestlohn in Werkstätten hat mittlerweile über 130.000 Unterstützer*innen und vor Ort wird auch immer öfter über das Thema diskutiert und berichtet, wie ein Bericht aus dem Landkreis Diepholz zeigt.

"Ich habe 6,5 Stunden am Tag in einer Werkstatt gearbeitet. Diese Werkstattart macht in Deutschland acht Milliarden Umsatz im Jahr. Dennoch zahlt man mir und meinen Kolleg*innen für unsere Arbeit nur 1,35 Euro die Stunde. Es ist für niemanden möglich, davon zu leben, weswegen wir dann auch Grundsicherung vom Staat brauchen. Das kann man mit uns machen, weil wir eine Behinderung haben", schildert der YouTuber Lukas Krämer, der mittlerweile im Rahmen eines Budget für Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeitet und dabei einen regulären Lohn bekommt.

Unter der Überschrift: "'Dilemma ist nicht wegzureden': Lebenslange Abhängigkeit, wenig Lohn? Werkstatt-Modell in der Kritik" berichtet die kreiszeitung.de über die Diskussion zum Thema Werkstätten im Landkreis Diepholz. Dabei geht es auch um die geringen Vermittlungsquoten der Werkstätten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.

