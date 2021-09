Bonn (kobinet) In knapp zwei Wochen ist Bundestagswahl. Du willst wissen, welche Partei deinen Wunsch nach Inklusion am stärksten vertritt? Oder wer sich besonders für Barrierefreiheit einsetzen will? Die Aktion Mensch und der Verein Sozialhelden haben die Wahlprogramme analysiert und die Verantwortlichen nach ihren Plänen zu einer inklusiven und starken Gesellschaft befragt. So kündigt die Aktion Mensch ihren nun online gegangenen Internetauftritt mit Informationen zur Bundestagswahl unter dem Motto "Deine Wahl für Inklusion" in ihrem neuesten Newsletter an.

"Im Bundestagswahljahr 2021 stehen viele Wähler*innen vor der Frage, bei welcher Partei das Kreuzchen gesetzt werden soll. Gerade teilhabepolitische Themen in den Wahlprogrammen und die Barrierefreiheit während der Wahl spielen für Menschen mit Behinderung eine große Rolle. Welche Schwerpunkte die einzelnen Parteien und ihre Vertreter*innen für die kommende Legislaturperiode gesetzt haben, oder welche Hilfen es für Menschen mit Behinderung bei der Bundestagswahl gibt, soll in diesem Kapitel des Portals geklärt werden", heißt es zur Einführung des neuen Angebots der Aktion Mensch zur Bundestagswahl.

Link zu den Informationen der Aktion Mensch zur Bundestagswahl