Stipendien für inklusives Klettern

MÜNCHEN (kobinet) Im Rahmen seines Programms „Seilschafft Inklusion“ vergibt der inklusive Kletterverein "Ich will darauf" deutschlandweit Stipendien für Vereine, soziale Träger und andere Akteure, die ein inklusives Kletterangebot für Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer Stadt schaffen wollen. Seit elf Jahren sammelt dieser Verein Erfahrungen mit gemeinsamen Klettergruppen für Menschen mit und ohne Behinderung.

Das Programm dieses Vereins unterstützt und befähigt Initiativen im deutschsprachigen Raum, eigenständige Klettergruppen für Menschen mit und ohne Behinderung aufzubauen. Gleichzeitig bietet er ein Netzwerk inklusiver Kletterinitiativen an, in dem sich alle Interessierten austauschen und voneinander lernen können.

An dem Programm „Seilschafft Inklusion!“ können Vereine und soziale Träger teilnehmen, sowie Akteure, die sich für das Thema Inklusion und Klettern begeistern und Lust haben, in ihrer Stadt etwas Neues zu starten. Bewerbungen zur Teilnahme an diesem Programm zum inklusiven Klettern sind noch bis zum 10. September möglich. Weitere Einzelheiten sind HIER zu erfahren.