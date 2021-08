SOLINGEN (kobinet) Im Vorfeld der Bundestagswahl forderten die Verantwortlichen des Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen in Rahmen seiner Kampagne „Sozialer Aufschwung JETZT!“ am Wochenende in Solingen: „Gute Pflege JETZT!“ erneut, die Pflege zu Hause nicht weiter vernachlässigen. Mehr als 50 Gäste waren zu der VdK-Veranstaltung erschienen.

„Corona hat bei vielen Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen Ängste vor Infektion, Einsamkeit und Isolation ausgelöst,“ machte der VdK-Vorsitzende Horst Vöge in seiner Eröffnungsrede deutlich. Er verwies auf eine aktuelle Umfrage der Hochschule Osnabrück, an der sich bundesweit 16.000 VdK-Mitglieder beteiligt hatten.

Demnach gaben 78 Prozent der Pflegebedürftigen und 84 Prozent der Angehörigen an, Pandemie und Lockdowns seien für sie in der häuslichen Pflege körperlich, aber auch seelisch sehr belastend gewesen. 76 Prozent der Befragten fürchten laut Studie, an Corona zu erkranken und an Spätfolgen zu leiden. Gut zwei Drittel hat Sorge, dass sich ihre Pflegesituation verschlechtert – etwa, weil die Hauptpflegeperson oder weitere Helfende sich infizieren und erkranken könnten. 81 Prozent der Pflegebedürftigen und 87 Prozent der Angehörigen mieden in der Folge den Kontakt zu Dritten außerhalb des eigenen Haushalts.

Ausgehend davon fordert der VdK eine Erhöhung der ambulanten Leistungen für die Pflege zu Hause. Zudem brauche es aus Sicht des VdK Nordrhein-Westfalen praxistaugliche Entlastungsangebote für pflegende Angehörige.