Workshop-Reihe zur Beantragung von Teilhabeleistungen

Berlin (kobinet) "Teilhabe­leistungen - Wege der Antragsstellung". So lautet der Titel einer dreiteiligen Workshop-Reihe zum Erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Für die Workshop-Reihe, die am 4. September beginnt und von TUECHTIG – Raum für Inklusion - in Berlin durchgeführt wird, sind noch wenige Plätze frei, wie kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul am Wochenende am Rande der Peer Counseling Weiterbildung in Uder erfuhr.

