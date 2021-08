Bundesregierung hat Sozialbericht vorgelegt

BERLIN (kobinet) Als eine Unterrichtung legt die Bundesregierung den Sozialbericht 2021 vor. Darin informiert sie in einem 254 langen Bericht darüber, wie sich die Sozialpolitik in der 19. Legislaturperiode entwickelt hat.

Die Bundesregierung betont darin, dass die Sozialpolitik die Lebensrisiken absichert und präventiv wirkt. Die Sozialpolitik unterstützt, wie es in der Information dazu heißt: "... in besonderen Lebenslagen und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe". Der Sozialstaat hat sich, nach Einschätzung der Regierung in diesem Bericht, als anpassungsfähig erwiesen, wenn auf neue soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen angemessene Antworten gefunden werden mussten.

Der "Sozialbericht 2021" ist unter diesem Link in gesamter Länge nachzulesen.