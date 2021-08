4. behindertenpolitisches Gebot zur Bundestagswahl

Berlin (kobinet) "Digitalisierung wird barrierefrei umgesetzt. Digitale Teilhabe wird für alle Menschen möglich gemacht." So lautet das vierte, der insgesamt 10 Gebote für eine zukunftsfähige Behindertenpolitik zur Bundestagswahl, die von der LIGA Selbstvertretung veröffentlicht wurden. Der Verein Kellerkinder hat in Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) das Video veröffentlicht, auf dem Jessica Schröder von der ISL das vierte Gebot in herkömmlicher und in Leichter Sprache vorträgt.

In den bis zur Bundestagswahl noch knapp fünf verbleibenden Wochen werden die restlichen Gebote mit Kurzvideos mit Untertiteln, Audiodeskription und in Leichter Sprache von verschiedenen Akteur*innen der Selbstvertretungsbewegung behinderter Menschen vorgestellt werden. Die LIGA Selbstvertretung und ihre Mitgliedsorganisationen wollen damit einen Beitrag leisten, dass eine an den Menschenrechten orientierte Behindertenpolitik im Wahlkampf thematisiert und letztendlich Niederschlag im Koalitionsvertrag für die nächste Regierungskoalition findet.

Links zum Video mit dem 1. bis 4. Gebot

Youtube: https://youtu.be/WsF9vfOTbRg

Vimeo: https://vimeo.com/589221900

Link zum 1. bis 4. Gebot mit Leichter Sprache

Youtube: https://youtu.be/oKjOmn_LPp8

Vimeo: https://vimeo.com/589223764

Link zum 1. bis 4. Gebot mit Untertiteln

Youtube: https://youtu.be/gNlK1pWkKMk

Vimeo: https://vimeo.com/589229784

Links zu allen 10 Geboten in Schriftform

Link zu den 10 Geboten als PDF

Link zu den 10_Geboten als Word-Datei