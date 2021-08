Bundespräsident verabschiedete Paralympics-Team

Frankfurt am Main (kobinet) Das Team Deutschland Paralympics ist auf dem Weg zu den Paralympischen Spielen in Tokio. Ab dem 24. August kämpfen 134 deutsche Athletinnen und Athleten in Japan um Edelmetall. Bei der gestirgen offiziellen Verabschiedung am Frankfurter Flughafen richtete unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einige persönliche Worte an das Team, wie SID Marketing berichtet.

