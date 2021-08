Kunst im Quadrat klingt aus

MÜNCHEN (kobinet) Das Festivals KUNST IM QUADRAT 2021 auf der Münchener Theresienwiese wird am kommenden Wochenende ausklingen. Die Tage des Programms von KUNST IM QUADRAT sind in diesem Jahr gezählt ABER: Die Veranstalter versprechen, dass alle Akteure auf der Theresienwiese noch einmal zur Hochform auflaufen. Besucherinnen und Besucher erwartet dort am Wochenende ein spannendes Musik- und Werkstattprogramm.

Am Freitag, dem 13. August ist der Bayerische Flüchtlingsrat mit dem "rage against abschiebung" zu Gast bei KUNST IM QUADRAT. Das "rage against abschiebung" ist das größte regelmäßig stattfindende antirassistische Festival im süddeutschen Raum.

Der Sonnabend ist dann voll und ganz dem JAZZ gewidmet: JAZZ IM SOMMER ist zu Gast bei KUNST IM QUADRAT und gestaltet das Abendprogramm.

Der letzte Tag beginnt mit dem COMMUNITY MUSIC ORCHESTER und einem offenen gemeinsamen Musikmachen für ALLE. Im Anschluss daran ibt es eine MATINEE mit dem FRANZ ENSEMBLE.

Weitere Einzelheiten können alle, die am Wochenende gern in München dabei sein möchten, auf dieser Internetseite erfahren.