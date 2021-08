Mehr Teilhabe in Kirchengemeinden

Mainz (kobinet) "Der Weg zu mehr Teilhabe für Behinderte ist in vielen Kirchengemeinden noch steinig. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, ob sich Menschen mit Einschränkungen im Gottesdienst wohlfühlen oder nicht", so beginnt ein Bericht von Detlef Schneider auf evangelisch.de über die Bemühungen für mehr Inklusion in Gottesdiensten.

Link zum Beitrag auf evangelisch.de

Der Bericht ist vor allem auch dahingehend interessant, da sich die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) am 11. und 12. Oktober im Rahmen einer digitalen Veranstaltung des EKD-Fachforum "Inklusive Kirche gestalten" 2021 mit Aktionsplänen für eine inklusive Kirche beschäftigt. Eine entsprechende Vorab-Information zu der Veranstaltung wurde bereits per Mail versandt. Die kobinet-nachrichten werden berichten, wenn die offizielle Einladung zur Veranstaltung veröffentlicht wurde.