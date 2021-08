Infos über den Bundestag in Leichter Sprache

Berlin (kobinet) Bei der nächsten Bundestagswahl am 26. September dürfen viele behinderte Menschen, die bisher aufgrund der Nutzung einer umfassenden gesetzlichen Betreuung vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, zum ersten Mal wählen. Da kommen die Informationen des Deutschen Bundestages über dessen Arbeit in Leichter Sprache genau richtig, um sich entsprechend informieren zu können. Dabei wird beispielsweise erklärt, was der Deutsche Bundestag genau macht, wo dieser ist und wer dort arbeitet.

Link zu den Informationen des Deutschen Bundestages in Leichter Sprache