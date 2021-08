MAIK 2021 wieder online

München (kobinet) Der für den 29. und 30. Oktober 2021 geplante Münchner außerklinischer Intensiv Kongress (MAIK), der in diesem Jahr als Kongress vor Ort in München geplant war, wird nun doch wieder nur online stattfinden. "Ein Gespräch im Tagungshotel hat uns bewusst gemacht, dass der Kongress, so wie wir den MAIK lieben, aufgrund der strengen Hygienevorschriften nicht möglich ist. Wie im vergangenen Jahr wird er durch eine Reihe von regelmäßig stattfindenden Onlinetalks ersetzt. Inzwischen haben bis 21. Juli 2021 45 Onlinetalks über die unterschiedlichsten Themen rund um die außerklinische Intensivversorgung stattgefunden", heißt es vonseiten der Kongresspräsident*innen Dr. Maria Panzer und Christoph Jaschke.

Die meisten der Onlinetalks wurden aufgezeichnet und können weiterhin von Interessierten auf dem MAIK YouTube Channel angesehen werden.

Link zu weiteren Infos