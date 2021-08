Wie geht eigentlich Wählen?

Hamburg (kobinet) Von heute 3. August bis 7. August wird in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf die Kulturküche am Alsterdorfer Markt zum Wahllokal umgebaut. Schritt für Schritt wird anschaulich vermittelt, wie das Wählen im Wahllokal und die Briefwahl funktionieren. So wird in dem „Muster-Wahllokal“ alles zu finden sein, womit die echten Wahllokale am 26. September – dem Tag der Bundestagswahl – ausgestattet sein werden und es steht so für alle bereit, die noch nie gewählt haben oder beim Wahlvorgang unsicher sind.

Gut informierte Lotsinnen und Lotsen stehen den Interessentinnen und Interessenten zur Seite und beantworten Fragen zum Wahlvorgang, wie zum Beispiel.: „Wer darf mit mir in die Wahlkabine, wenn ich Unterstützung benötige?“, „Woher bekomme ich eine Wahlschablone?“ oder „Welche Wahllokale sind barrierefrei?“ Fachkundige Beratung und Originalmaterial zum „Probewählen“ wird von Hamburgs Wahlleiter Oliver Rudolf bereitgestellt. Unterstützt wird das Projekt von der Landeszentrale für politische Bildung.

Für Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung sind am Mittwoch, den 4. August und Samstag, den 7. August, Schrift- und Gebärdensprachdolmetscherinnen anwesend.

Eine Anmeldung für Interessierte am Besuch des Wahllokals ist erforderlich. Kontakt: [email protected] oder telefonisch: Florian Erdwig 01 73.1 89 98 06 (montags bis freitags 9 – 14.00 Uhr)

Die Aktivitäten des Vorbereitungsteams der Wahlveranstaltungen lassen sich auf Facebook oder über Instagram verfolgen. Hier gibt es immer wieder interessante Informationen zum Wählen und Hinweise auf die anderen Veranstaltungen, die in Kooperation mit Leben mit Behinderung Hamburg und der Landeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl geplant sind:

https://www.facebook.com/wirgehenwaehlen2021/

https://www.instagram.com/wir_gehen_waehlen/