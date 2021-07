Informationen für blinde Fußballfans

MÜNCHEN (kobinet) Das von der Deutschen Blindenstudienanstalt (blista) in Zusammenarbeit mit dem Sportmagazin „kicker“ herausgegebene Sonderheft zur Fußballbundesliga in Blindenschrift erscheint wieder pünktlich zum Beginn der Saison der 1. Fußballbundesliga. Es wird am 13. August erhältlich sein.

Das Heft enthält unter anderem den Terminkalender für das Sportjahr, Angaben über Vereine und Spieler der 1. und 2. Liga sowie die Spielpläne der ersten, zweiten und dritten Liga.

Das fast 200 Seite starke Heft beinhaltet auch das „kicker“-Interview mit Bayerntrainer Julian Nagelsmann und einen Spielplan zum Ausfüllen.

Das Heft kann ab sofort für eine Schutzgebühr von 26,00Euro bei der Deutschen Blindenstudienanstalt unter der Telefonnummer 06421 6060 oder per E-Mail bestellt werden.