Frankfurt am Main (kobinet) Auch wenn die Olympischen Spiele derzeit noch das tägliche Sportgeschehen dominieren, ist vielen Fußballfans nicht entgangen, dass das Runde in den Fußball-Ligen wieder ins Eckige will oder muss. Mit dem Beginn der 2. und 3. Fußball-Bundesliga letztes Wochenende hat auch die mittlerweile 20. Fußball-Tippmeisterschaft des Club Behinderter und ihrer Freunde (CeBeeF) Frankfurt begonnen. Am Wochenende geht's weiter und weitere Mit-Tipper haben immer noch gute Chancen, ganz vorne mit dabei zu sein.

"Die 20. Fußball-Tippmeisterschaft der Saison 2021/22 wird ausgetragen vom 23. Juli 2021 bis zum 28. Mai 2022. An 39 Tippspieltagen stehen insgesamt 1061 Fußballspiele auf unserem Tipp-Spielplan. Dazu gehörten alle Spiele der 1., 2. und 3. Fußball-Bundesliga, des DFB-Pokals ab der 1. Hauptrunde, die Relegationsspiele zwischen der 1./2. sowie der 2./3. Liga sowie die Finalspiele der Europaleague, der Conferenceleague und der Champignonsleague", heißt es auf der Kick-Tipp-Seite.

