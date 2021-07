Inklusion als Menschenrecht sicherstellen

Berlin (kobinet) "Lasst Menschen im Rollstuhl nicht vor 6 Uhr am ICE auf dem Bahnsteig ohne Einstiegshilfe stehen, sondern veranlasst den Bau stufenloser Züge. Lasst Apps auf dem Smartphone so programmieren, dass blinde Menschen alleine eine Pizza bestellen können. Hört auf damit, neue Sonderschulen, Behindertenwerkstätten und Wohnheime zu bauen – in denen am Ende gefoltert und gemordet wird", so lautet der Appell von Alexander Ahrens von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) in seinem Gastkommentar für die taz in deren Reihe zu Diversity.

Um Inklusion als Menschenrecht sicherzustellen fordert Alexander Ahrens echte Teilhabe und Mitbestimmung, statt einer einrichtungsorientierten Fürsorgepolitik, die behinderte Menschen in ihren Rechten beschneidet und sie um ihre Existenz bangen lässt. "Behindertenpolitik, die keine Menschenrechtspolitik ist, ist keine Behindertenpolitik", stellt er in seinem taz-Gastbeitrag klar.

