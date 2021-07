Internationales Sommerfestival in Hamburg

HAMBURG (kobinet) Anfang August bietet das Kampnagel in Hamburg ein internationales Sommerfestival mit Kunst und “Pleasure” bei 79 Veranstaltungen und mehr als 350 Vorstellungen. Neben großen internationalen Bühnenstücken in den Hallen, einem täglich wechselndem Programm auf mehreren Außenbühne im weitläufigen Festival-Garten finden außerdem viele aufwendige Projekte in der Stadt im öffentlichen Raum und in externen Spielstätten statt.

Das Motto ‘togetherness’ des diesjährigen Festivals nehmen die Festival-Macher beim Wort und geben alles, damit es für die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugänglich und entspannt wird. Der Garten ist als Verlängerung der ebenerdigen Foyer und Hallen rollstuhlgerecht eingerichtet. Anhand eines Bodenleitsystems können blinde und sehbehinderte Besucherinnen und Besucher autonom den Garten besuchen und an dem vielfältigen Programm mit einem Musik-Schwerpunkt teilnehmen. Zwei Tanzproduktionen werden außerdem mit Touch-Tour und Live-Audiodeskription angeboten.

Das Programm des Festivals ist auf dieser Internetseite nachzulesen. Informationen zur Barrierefreiheit können HIER nachgelesen werdn.