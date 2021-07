Handreichung für barrierefreie Wahlen

Berlin (kobinet) Bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es nicht mehr lange hin, und auch auf kommunaler und regionaler Ebene stehen im Herbst Wahlen an. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit möchte Organisator*innen in den Wahllokalen vor Ort unterstützen und hat deshalb eine Handreichung mit Checklisten erstellt, die bei der Umsetzung von barrierefreien Wahlen helfen soll. Denn die Wahl und die Wahllokale sollten möglichst für alle zugänglich und nutzbar sein.

"Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Damit die Wahllokale auch möglichst barrierefrei sind und alle Wahlberechtigten Zugang zur Wahl bekommen können, hat die Bundesfachstelle Barrierefreiheit die Handreichung 'Barrierefreie Wahlen' erstellt. Sie soll insbesondere den Verantwortlichen und Wahlhelfer*innen vor Ort als Unterstützung und Orientierung dienen, um möglichst allen Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, die Wahl im Wahllokal zu ermöglichen. Hierfür enthält sie auch praktische Checklisten. Zusätzlich stellen wir auf unserer Internetseite auch Piktogramme zum Download zur Verfügung, die zur Beschilderung der Wahllokale dienen", heißt es im neuesten Newsletter der Fachstelle Barrierefreiheit.

Dr. Volker Sieger, Leiter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit betont dazu: "Die Handreichung ist eine Weiterentwicklung und Aktualisierung der 'Informationen über die Barrierefreiheit von Wahlräumen' des Bundeskompetenzzentrums Barrierefreiheit (BKB) aus dem Jahr 2013. Wir sahen uns veranlasst, für die bevorstehenden Bundestagswahlen eine aktualisierte Informationsbroschüre zu erarbeiten, da sich die Rechtslage seither geändert hat und das BKB nicht mehr existiert. Ich freue mich, dass wir mit dieser Handreichung den Akteur*innen vor Ort eine praktische Hilfestellung zur Umsetzung von Barrierefreiheit geben."

Link zur Handreichung "Barrierefreie Wahlen" (PDF): www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/handreichung-wahlen

Link zu Piktogrammen zum Download: www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/piktogramme-wahl

Link zum Schwerpunktthema "Barrierefreie Wahlen" (Übersichtsseite): www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/barrierefreie-wahlen