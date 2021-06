Impfnachweis im Handy

Berlin (kobinet) Einfach. Sicher. Papierlos. So wirbt das Robert Koch-Institut für den digitalen Impfpass. Sein Server schien heute, wieder stark in Anspruch genommen zu sein. Doch nach wenigen Minuten in meiner Marzahner Apotheke wird nun der SARS-Cov-2 Impfschutz von der Corona Warn-App in meinem Mobiltelefon angezeigt.

Auch mit der CovPass-App können Corona-Impfungen mit dem QR-Code im Smartphone belegt werden. Die Impfzertifikate (QR-Codes) entsprechen den europäischen Vorgaben und werden schrittweise durch Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken ausgegeben.

Das Angebot des Robert Koch-Instituts ist kostenlos. Die Nutzung der App ist freiwillig. Das international gültige gelbe Impfheft kann weiter genutzt werden.